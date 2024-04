Lev Danyilkin könyve Gagarin életének és utóéletének legteljesebb krónikája; minden lehetséges forrást felkutatva, a még életben lévő kollégákat, barátokat, szemtanúkat alaposan kikérdezve a szerző kísérletet tesz arra, hogy válaszoljon néhány alapvető kérdésre.” Valóban furcsa, hogy miként lehet, hogy Jurij Gagarinról korábban nem született ilyen könyv. A mai ötven pluszos nemzedék tagjai jól emlékeznek, hogy a hidegháború éveinek egy ikonikus alakja volt az orosz pilóta, aki az Egyesült Államok és a Szovjetunió, avagy a nyugat és a kelet második világháború utáni vetekedésének egyik hőse volt.

Gagarin életrajza az űrhajós születésének 90. évfordulóján jelent meg

Fotó: alleks19760526 / Forrás: Shutterstock

Személyében nyerte meg, ha nem is a hidegháborút, de legalábbis annak egy csatáját a Szovjetunió azzal, hogy az küldött a világtörténelemben először embert az űrbe. Az 1961 április 12-én történt űrkaland egészen egyedivé változtatta annak az orosz férfinak az életét, aki egy egyszerű parasztcsaládba született, s aki kamaszként öntödei munkásnak tanult. Danyilkin nemcsak ezt a fantasztikus pályafutást tárja fel az olvasóközönség számára, de a világ első űrhajósának magán­életéről is sok mindent elárul. A kötet szerzője sok egyéb részlet mellett a tragikus végről is ír, arról az 1968 márciusában történt repülőgép-szerencsétlenségről, melyben Jurij Gagarin életét vesztette. Ez persze számos összeesküvés­elmélet-gyártónak rossz hír, hiszen Danyilkin rendkívüli következetességgel, aprólékossággal tárja fel a drámai végzet fejezetét.

A könyv írója 1974-ben született, ugyancsak orosz, mint kötetének hőse, és a „Nagy Októberi Szocialista Forradalom” századik évfordulóján, 2017-ben megjelent Lenin monográfiájának köszönheti ismertségét és népszerűségét. Danyilkin akkor is és most, Gagarin esetében is akkurátus objektivitásra törekedett. És bár az író 2011-ben megkapta a Nagy Könyv-díjat Oroszországban, 2022-ben önként hagyta el hazáját, melynek nagy alakjairól mesélt az oroszoknak.