Józsy Judit programszervező lapunknak elmondta, örömére szolgál, hogy most is sokan jöttek el alkotni hozzájuk. Hozzátette, a kokárda azért is jó választás, mert olyan alapöltésekkel készül, amelyeket a kezdők is hamar meg tudnak tanulni. Három, különböző nehézségű kokárdát lehetett készíteni, kör, virág és hagyományos, szálas kokárdát. A mintát a résztvevők meg is kaphatták, így ha nem sikerült befejezniük, otthon is meg tudják alkotni.

Kokárda készült a második Komáromi Kalákán

Fotó: Körtvélyfáy Dina / Forrás: 24 Óra

A résztvevőknek piros, fehér és zöld horgolócérnára, ollóra és horgolótűre volt szüksége, és már kezdődhetett is a közös alkotás.

Józsy Judit hozzátette, vannak visszatérő horgolók is, de újak is bőven érkeztek. Sok fiatal is jött, akik szívesen felkelnek szombaton is időben, hogy részt vehessenek a foglalkozáson. Még a tinilányokat is sikerült megszólítani, pedig Józsy Judit úgy tapasztalja, ők az egyik legnehezebben megszólítható korosztály. A horgolásban Józsy Judit mellett Janka Ferencné és Szepesi Éva babakészítők is segítik a kezdőket. A Komáromi Kaláka áprilisban is folytatódik.