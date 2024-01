Azért készült egy ilyen vegyes műfajú album most, mert egész egyszerűen így jöttek belőlem a dalok, a szövegek, mesélte el Filip Gyuri a Hangulataim című új CD elkészültének történetét.

A gitáros, énekes azt is hozzátette, hogy elsőként hangszerén megalkotta a dalok vázlatos verzióit, ettől pár dal kivétel, ott zenésztársai írták a muzsikát. A lemez születését egy balesete idézte elő, amennyiben Filip Gyuri a kórházban az orvosi beavatkozást követően arra ébredt, hogy meg kell csinálnia egy új lemezt. Ezzel kereste fel Dandó Zoltán gitárost, és felkérte, hogy legyen az album producere. Dandó Zoltán igent mondott és megkezdődött a munka, és azokat a zenészeket hívta be a projektbe Filip Gyuri, akikkel az elmúlt években már sokat dolgozott együtt, akiket szeretett, tisztelt. A felkérésekre mindenki igent mondott.

A Dandó Zoltán producer által összeállított korongon több híres, ismert muzsikus is játszik, így mások mellett két dalban Lattmann Béla basszusgitáros, vagy szintén két dalban pedig Bakai Marci hegedűs. Lattmann Béla és Filip Gyuri között az is közös nevező volt, hogy mindketten dorogiak, dorogi kötődésűek, és bár már korábban dzsemmeltek együtt, de lemezprodukcióban még nem dolgoztak közösen. A szólista, frontember számára fontos visszajelzés volt Lattmanntól, hogy a kész albumot végighallgatva megállapította, hogy „Gyurikám, ez egy nagyon jó anyag lett!”

Ahogy korábbi zenei projektjeinél a színpadon és a koncerteket hirdető plakátokon, úgy most a CD borítóján is szerepel Májló kutya, Filip Gyuri évek óta kitartó társa. Mint kiderült, az alapból is mindig életvidám eb nagyon élvezte a lemez elkészültét a stúdióban, hiszen mindenki szerette őt, folytonos simogatásokkal tették a zenészek élvezetesebbé az ott töltött napjait.

A korong egyik leginkább spéci felvétele a Nyári dal (Sálálá), melyben lánykórus énekli a refrént, de nem is akármilyen, hanem az esztergomi Árpád-házi Szent Erzsébet Iskola lánynövendékeiből álló kamarakórus, Vereckei Attila karnagy vezetésével. A lemezről nagyon sok minden olvasható a GrundRe­cords YouTube-os oldalon. Mint ebben az infócsomagban olvashatjuk: a csaknem 38 perces albumon az énekes, gitáros Filip Gyuri mellett Zabos Regina, Urbán Edina énekes, Dandó Zoltán, Tóth Ráres, Kovács Péter, Jurisits Tamás, Puskás István gitáros, Lattmann Béla, Zdosek Ádám, Megyaszay István basszusgitáros, Stencli Tamás szaxofonos, Tulkán Péter trombitás, Bakai Marci hegedűs, Jülek Erik dobos, Schneider Szilveszter ütős és az Árpád-házi Szent Erzsébet leánykar Vereckei Attila vezetésével muzsikált.

Az album a kézzelfogható hanghordozók szerelmeseinek, illetve Filip Gyuri rajongóinak CD-változatban is létezik, de az említett videómegosztón is teljes egészében meghallgatható. Ahogy az ma már a könnyűzenei színtéren elvárható, az album számos zenei megosztó csatornán is elérhető, így többek között a Spotify-on, az Apple Music-on, az Amazon Music-on vagy a Deezeren. A borító is külön élmény, rajta Filip Gyuri és Májló kutya. A borítóterv és grafika Izsó „Silver” Zsolt és Partos-Nagy Eszter keze munkáját dicséri.