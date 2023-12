A Rugby Club Hostel ad majd otthont idén is Tűzkerék xT Másnaposok bulija című újévi koncertjének, melyről Tóth Tamás a banda basszusgitárosa humorosan megjegyezte, hogy a bécsi újévi koncertekhez hasonlóan várja minden szilveszteri mulatság után a blues-rock rajongókat. A „Gyűrött pofák, halk melódiák” mindenéves mottóval címkézett Másnaposok bulija igazi esztergomi rock-hagyomány, a koncert ingyenes, ennek és persze a fellépők garanciát jelentő műsorának köszönhetően mindig igazi happening lesz a január 1-jei fellépés.

Mint Tóth Tamás elárulta: a mostani bulin – mely tulajdonképpen Esztergom legrégebbi rock hagyományának legújabb állomása – nemcsak a tőlük megszokott Jimi Hendrix, Radics Béla repertoár hangzik el, de a magyar rockzene két nagysága, Balázs Fecó és Török Ádám dalaiból is válogatnak majd a január 1-jei koncerten. A basszusgitáros arról is beszélt, hogy a klasszikus négyesfogatukhoz ez alkalommal két muzsikus is csatlakozik a tervek szerint, mégpedig Kassai Zoltán gitáros és Bajzát Zsolt billentyűs.

A rendezvényről kiadott mutatós flyeren olvasható, hogy a TxT előtt két együttes alapozza meg a hangulatot, a nemrég alakult helyi punk-rockos formáció, az Anyám borogass, és a punk relikviának számító IQ80. S míg az utóbbinál a Tűzkerék xT dobosa Geletey György lesz az ütőhangszeres, addig az előbbinél fia, Geletey Simon kezeli a dobokat. S bár belépőjegyet nem kell váltani a koncertre, érdemes idejében érkezi az eseményre, a kapunyitás 18:30-kor lesz, az Anyám borogass 19:00-kor kezd, majd 20:00-tól az IQ80 tépi a húrokat. A Tűzkerék xT 21:00-kor áll a színpadra.