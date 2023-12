Matyus Dóra komáromi származású, így Komárom számára is nagy büszkeség a nemrégiben elért sikere, ugyanis a grafikusművész alkotását beválogatták a 6. Nemzetközi Pasztell Triennálén, ahol a zsűri által kiemelt Innováció és képzőművészet kategóriában – jelentős hazai és nemzetközi kiállítók – közül díjazásban részesült, öregbítve Komárom hírnevét.

A Komáromi Kulturális Csoport olvasható bejegyzésből is kiderül: a 6. Nemzetközi Pasztell Triennálé pályázatot a Felvidéki Magyar Szépművészeti Egyesület hirdette meg. A hazai pasztell-művészek mellett 12 országból csaknem 700 pályamunka érkezett be magyar, szlovák/felvidéki, román/erdélyi, szerb vajdasági, cseh, lengyel- belorusz, orosz, holland, olasz, spanyol, elefántcsontpart, francia művészektől. 614 pályamunka került a bírálók elé.

A zsűriben Verebes György, Munkácsy-díjas festőművész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, a Szolnoki Művésztelep vezetője, az NKA képzőművészeti tagozatának elnöke, Erős István DLA Munkácsy-díjas képzőművész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem rektora, Pézman Andrea képzőművész, a Academy of Fine Arts and Design in Bratislava professzora, Kövesdi Mónika művészettörténész és Miglinczi Éva művészettörténész értékelték a munkákat.

Az első válogatás után 115 alkotótól 169 mű maradt fenn a rostán. Matyus Dóra az Innováció és művészet kategória nyertese lett a nívós kiállítói körben. A 6. Nemzetközi Pasztell Triennálé bázisa Komárom-Esztergom vármegye. A kiállítás – melyben Dóra művei is szerepeltek – október 28-án nyílt meg Nyergesújfalun, Kernstok Károly festőművész villájában.

A díszoklevél átadása után Matyus Dóra elmondta, hamarosan meglepetéssel tér vissza a Komáromi Kulturális Csoport berkeibe.