A sorozat első kötete a Twisted Love már júniusban megjelent a Maxim kiadónak köszönhetően, a passion válogatásban. A booktokosok körében elég rossz értékelésekkel jött ki (a moly.hu oldalon ennél sokkal jobbakat kapott), így sokan nehezen álltak neki. Én azt mondom ne tegyék, mert ez egy jó történet.

Alex Volkov angyalarcú ördögként van leírva és bizony több esetben is annak bizonyul. Az üzleti életben elképesztően sikeres, a szerelem pedig nem érdekli. Vele szemben Ava Chen egy szabad lelkű fiatal egyetemista lány, aki mindig a szépet látja a világban. Azonban egyikük sem ennyire fekete vagy fehér. Avát ugyanis rémálmok gyötrik, egy, még kislány korában történt esemény miatt, Alex pedig szintén egy gyerekkori trauma miatt cselekszik néha úgy, ahogy nem éppen egy tisztességes üzletemberhez illik. A kapcsolatukban egymást gyógyítják és jönnek rá arra mi az, ami igazán fontos az életükben. Persze nem minden megy olyan simán, mint azt gondolnánk.

Ana Huang rendkívül jól ábrázolja főszereplői sérült lelkét és általuk azzal is szembesülünk, hogy néha a család okozza nekünk a legnagyobb traumát és fájdalmat. Különböző módon kezelik ezt. Alex bosszúszomjas, Ava pedig csak gyógyulni szeretne és megérteni miért nem tud szabadulni a rémálmoktól. A lány gyenge karakternek tűnik, de sok esetben erősebb a férfinél, ha érzelmekről van szó mindenképpen. A történet erotikus jelentekkel van teletűzdelve, amik nem éppen mindennaposak, így aki ezeket nem szereti egy könyvben vegye ezt figyelembe. Néhol kicsit durva szavakat is használnak, de ezt az írón is közli, mindjárt az első oldalon.

A könyvben egyébként megismerjük Ava barátait is, akikhez Alexnek egyetlen egy kapcsolódása van, a lány bátyja Josh. Rájuk is érdemes odafigyelni, mert a folytatásban ők lesznek a főszereplők. A Twisted Games már olvasható is, hiszen október óta a könyvesboltok polcain csücsül. Ebben még jobban megismerkedhetünk Bridgettel, aki hercegnő és Ryhs-el a testőrével. Jól hangzik ugye? Kicsit Több, mint testőr illata van.