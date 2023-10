Szigetvári Krisztina grafikus, iparművész, művészeti vezető, nyitotta meg a kiállítást, aki elmondta, ő maga mindig tudta, mivel szeretne foglalkozni, ezért soha nem érezte tehernek a rajzolást, a festést, a tanulást. Hozzátette, bár a lányok munkái nem ismeretlenek számára, így, más környezetbe helyezve átértékelődött benne az élmény. Hangsúlyozta, a rajzokon megfigyelhető a keresés szándéka, az alkotás öröme, a tanulni vágyó lélek szárnypróbálgatásait.

– Bittner Zsanett és Nagy Kitti rajzai, tanulmányai vannak előttünk – mondta. – Tudatosak, elszántak, szorgalmasak. Nem félnek tévedni, kísérletezni, kalandozni, izgalmas leckéket venni. Jó megélni, hogy nem csak a célok fontosak, hanem az oda vezető út is.

Felidézte azt is, a lányok életében a rajzolás iránti szeretet korán megmutatkozott, ehhez pedig segítséget is kaptak. Most a tatai Talentum Angol–Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Művészeti Szakgimnázium grafikus növendékei, akik jó példát mutatnak társaik számára. Jellemzi őket a kedvesség, az alázatosság, megfogadják mestereik jó tanácsait.

A tárlat november 3-ig tekinthető meg a Sméja Galériában az érdeklődők számára.