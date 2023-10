Pallagi Tibor, Bajna polgármestere a köszöntőt és a résztvevők méltatását követően elmondta, hogy immár hetedik alkalommal hirdették meg a pályázatot, melynek idén a "Ki minek gondol, az vagyok annak" volt a mottója. Az első néhány alkalommal Erdősné Csík Katalin korábbi könyvtáros, az utóbbi években pedig Pósa Andrea, közművelődési szakember, a könyvtár jelenlegi vezetője vette át a szervezési feladatokat.

Az idei évben portréfelvételeket vártak az érdeklődőktől, összesen tizenketten jelentkeztek a felhívásra, a helyiek mellett a környékbeli településekről is voltak pályázók. A pályaműveket az esküvők megörökítésével is foglalkozó ismert fotográfus, Józsa Alex szakmai szempontok és a mottó alapján bírálta el, aki elmondta, hogy a jelentkezők átlagban öt-hat képet küldtek be, közülük a legjobbak kaptak helyet a kiállításon.

Az első három helyezett díjazásban is részesültek, akik Pallagi Tibortól, Pósa Andreától és Józsa Alextől vehették át a jutalmukat. Mónos Erika különdíjat kapott, harmadik helyen Bors Gyula, a másodikon Szabó János végzett, a győztes pedig Bagó Natália lett, aki középső fiának, Koppánynak a Ladájában örökítette meg a volán mögött ülő első unokáját, Kartalt. Ezzel a hangulatos felvétellel érdemelte ki a vándorserleget, továbbá a neki járó idei trófeát. A legfiatalabb induló Borka Borostyán volt, aki telefonnal fényképezte le a családtagjuknak számító házi kedvencüket. Egyúttal Pallagi Tibor azt is bejelentette, hogy a jövő évi pályázat témája az „Elkapott és ellesett pillanatok” lesznek.