Az eseményen jelen volt Teller Péter, a város polgármestere és sok helyi érdeklődő mellett, további művészetbarátok csapata a szomszédos településekről, illetve Tatabányáról, Tatáról, Budapestről és a Felvidékről is. A megjelenteket a kiállítás kurátoraként is köszöntő A. Bak Péter többek közt elmondta édesapja művészneve P. betűjének titkát is, Pázdmándhegyen született. Jutott idő több kérdés megválaszolására is.

A magyar festészet napja alkalmából falakra került negyven, nagyon sok családi ihletettségű alkotás hétköznaponként november 24-ig tekinthető meg díjtalanul. A jövő hét péntekén délután három órától a P. Bak János hagyaték immár egyedüli örököse, A. Bak Péter tárlatvezetéssel vár minden művészbarátot.