Hollins ezzel a sokak számára könnyen befogadható művével azoknak a tévhiteknek is hadat üzenet, mely áltudományos vonalak mentén a különböző pszichotrénerek kergetik bele „a málnásba” az olvasókat. A Szupertanulás című kötet szerzője lépésről-lépésre, fázisról-fázisra kínálja a tanulás gyakorlatát, fókuszban tartva leginkább a hatékonyságot. Akik nem szeretnek, nem szerettek tanulni, azoknak is ajánlható ez a kötet, mivel Hollins kiemeli, hogy ez nem egy tankönyv, hanem inkább amolyan útikalauz, ami módszertant, gyakorlatokat mutat be a hatékony tanulás elsajátítása érdekében. A kiadványban külön fejezet foglalkozik a gyermek és felnőttoktatás kérdéskörével is, így minden korosztály kaphat ebből a tanulságtárból. A hat különböző témafejezet osztva kerül kitárgyalásra a tanulás és memorizálás nagy témaköre.

A sort a tanulás optimális feltételei nyitják, majd az emlékezés témakörébe avatja be az olvasókat az író. Ezután az aktív tanulási technikákról tudhatunk meg sokmindent, majd a negyedik fejezetben a tanulás pszichikai folyamataira világít rá. Ezután jön az a rész, ahol a pozitív visszajelzés fontosságáról, az úgynevezett támogatóhatásról és speciális területnek számító, mélyebb információfeldolgozásról tudhatunk meg jópár dolgot. A néhányak számára ismerős tanulási hibákat, valamint a tanulási technikák személyre szabását az utolsó fejezetben olvashatjuk.

Az író persze nem titkolja el, hogy nem csak adott diákon múlik a hatékony tanulási módszer elsajátítása, de a tanulási metódus és gyakorlat megtanulásához adott esetben a pozitív környezet is szükséges. Hollins végül arról is ír könyvében, hogy mi a memória biológiája, valamint milyen átfogó technikákkal lehet magunkévá tenni a kiemelkedően működő memorizálás képességet. A könyvben végül híres emberek sorával példázza a szerző, miként alkalmazták szupertanulási képességüket.