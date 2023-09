Pénteken 17 órakor Pribéri Jankovich István építészmérnök, 1956-os forradalmár és emigráns, író, festő, filozófus és vitorlázó életéről nyílt kiállítás a Brigetio Öröksége Látogatóközpontban. Mint Facebook-oldalukon olvasható, a megnyitón részt vettek Jankovich István Svájcban élő lányai, Jankovich Ágnes és Jankovich Márta, valamint Poór József író, aki Időkapu című könyvében megírta Jankovich életrajzát.

. Szombaton római játékokkal vártak minden korosztályt. Az előadások mellett római ügyességi és társasjátékok, festés, színezés, matricázás, ékszerkészítés és latin szókereső is volt, de Legyünk mi is rómaiak! címmel frizurakészítésre és öltözködésre is várták a látogatókat.