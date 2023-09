Az esztergomi pedagógus elmondása szerint leginkább mandalákat készít, mégpedig 2015-től. Az unokájától kapott vízfestékkel készült freskók nem akárhol, hanem az esztergomi Bánomi lakótelep 36. szám alatti lépcsőházában szolgálnak díszítésül. Az eredeti hivatása szerint történelem szakos és testnevelő, most már nyugdíjas tanár Kalocsai Zsuzsanna, a freskók alkotója elmondta, hogy korábban rezgések lélekre való hatását kiváltó hangtálazással is foglalkozott, majd rájött, hogy a színeknek is van rezgése.

Emellett a mandalakészítő és az alkotás nézője is egy belső megnyugvásra jut, árulta el a kép készítője. Mint hozzátette, később úgy gondolta, hogy lakhelyén, a monoton szín és formavilágot adó lakótelepi házban ezekkel a színrezgéssekkel teszi élményszerűvé a lépcsőházat. Az alkotó mind a tizenöt lakóhoz bekopogott, hogy beleegyeznek-e, hogy ezekkel a mandalafreskókkal feldíszítheti a lépcsőházat, szomszédai igent mondtak. Kalocsai Zsuzsanna azt is elmesélte, hogy alkotói indíttatása Nagysápon kezdődött, ahol egy foglalkozásokra használt szoba falát az úttörők mindennapjait ábrázoló festményekkel dekorálta ki.

Az esztergomi laktótelep lépcsőházában több tucat mandala található

Fotó: P. O. Z. / Forrás: 24 Óra

A falfestmények hosszú sorában a hagyományos absztrakt mandalák mellett, a távol-keleti vizuális jelábrázolások, a magyar népviseletekről is ismerős mintázatok sajátságos szín- és formavilága, a növény és állatmotívumok összetett rendszere, mesejelenetek, továbbá a magyar ősiség mondavilág közismert szimbolikája, illetve a magyar történelem jelképei, mintái is láthatók egy-egy freskón.

Színes alkotásokkal díszíti a tanárnő a lépcsőházat

Fotó: P. O. Z. / Forrás: 24 Óra

A Bánomi lakótelep idézett lépcsőházában látható állandó kiállítás bejáratnál lévő darabjai között pedig az esztergomi Regia Civitas óriáspecsét, a zodiákus jegyek teljes jelképköre és egy nőiséget ábrázoló óriásmandala nyitja meg a sort. Kalocsai Zsuzsanna egyébként nemcsak mandalákkal váltotta pozitívvá a teret, de a galériává vált lépcsőházban lévő korlátot és egyéb elemeket, vezetékeket, ablakokat is festéssel színezett be.

Az alkotó elmondta, hogy a mandalák mellett többféle technikával készít kompozíciókat, így például viasz- és üvegfestéssel is, melyekből kiállítást is szerveztek az esztergomi könyvtárban. A viasz- és üvegfestményeket tárlata szeptember 12-én nyílik és a hónap végéig várja az érdeklődőket.