Szabó-Berghauer Zoltán, az intézmény vezetője előbb felolvasott egy részt a kötetből, majd hosszasan beszélgetett a helyi szerzőkkel annak létrejöttéről és fontosságáról.

Megtudhattuk, hogy a könyv ötlete három-négy éve merült fel és a szerzők is sokszor találkoznak olyan szülőkkel, akik azért keresnek tanácsadói könyveket, mert nem tudják, hogyan beszéljenek gyermekeikkel egy-egy témakörről. A közös művükben bár nem direkt tanácsokat adnak, mégis segítséget nyújtanak a szülő-gyermek kommunikáció fejlődéséhez.

Elhangzott az is, hogy ez az alapvetően preventív jellegű könyv egy verseskötet is egyben, hiszen a tíz feldolgozott témát Kele Fodor Ákos versei, illetve Máray Mariann illusztrációi is színesítik. A szerző törekedett arra, hogy a költemények egyfajta segédeszközként is megállják a helyüket, mellette szépek és jól formáltak.

Szabó-Berghauer Zoltán kijelentette, hogy a borító – amelyen farkasbőrbe bújt gyermek és Piroska ruháját magára öltő felnőtt látható – több üzenetet is tartalmaz. Lehet akár úgy is értelmezni, hogy felnőttként tartunk, félünk a kötetben szereplő kényes témáktól, melyekről előbb, vagy utóbb a gyermekeink biztos kérdezni, érdeklődni fognak. Az ajánló szerint a könyv segít például a szexualitás, a születés vagy a médiaerőszak témák kommunikációja terén, ugyanakkor egyben szórakoztató is tud lenni.