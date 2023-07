A 2011-ben alakult, böhmische-mährische, azaz cseh-morva fúvószenét játszó zenekar egyre ismertebb és már az sem véletlen, ha egy fellépésükre annyian kíváncsiak, hogy be sem lehet férni a terembe. Így volt ez tavaly ősszel a csolnoki Kossuth Lajos Művelődési Házban megtartott gálakoncertjük esetében is, ahol még az intézmény főbejáratánál is álltak érdeklődők.

– Az idei évben is volt már néhány fellépésünk, például egy esztergomi konferencián is szerepeltünk, de játszottunk zenész kollégánk esküvőjén és Nyergesújfalun is megörvendeztettük néhány dallal a közönségünket. Ugyanakkor az idei évben a fejlődésre helyezzük a hangsúlyt, ugyanis a külföldi fesztiválokon való részvétel elengedhetetlen feltétele, hogy hangtechnikai szempontból is minőségi eszközökkel rendelkezzünk – mondta Krajcsovics István.

Ennek a folyamatnak az egyik jelentős állomása, hogy a Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesületen keresztül az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alaptól 2,99 millió forint pályázati támogatást kapott az Altsteiner Blaskapelle Egyesület a hangosításának kiépítésére.

Videófelvétel alapján hívták el őket fesztiválra Krajcsovics István elmesélte azt is, hogy a Hallo! Werischwar pilisvörösvári fúvóstalálkozón profi, technikusokból, illetve videósokból álló csapat is közreműködik, akik minden egyes koncertet felvesznek és a zenekaroknak ajándékba adnak egy precíz kisfilmet. Ezt a minőségi videós anyagot a későbbiekben bárki felhasználhatja, ennek megfelelően az Altsteiner Blaskapelle Facebook oldalán is megtekinthető a tavalyi szereplés. Egyébként a közösségi média erejét még mindig nem érdemes lebecsülni, melyre remek példa, hogy a nyergesújfalui zenekar oldalára felkerült videó híre szinte pillanatok alatt Ausztriába is eljutott. Kiderült, hogy a Der böhmische Traum fesztivál szervezője jelentkezett náluk, aki elhívta őket az idei rendezvényre. A felek végül megállapodtak abban, hogy jövő pünkösdkor a szombati napon, utolsó előtti fellépőként lépnek színpadra.

– Az eszközök beszerzésének teljes költsége 5,2 millió forint volt. Teljes JBL front és monitor rendszert, három Shure vezeték nélküli ének mikrofont és kábeleket szereztünk be. Amellett, hogy a Nyergesújfalui Német Nemzetiségi Önkormányzat minden évben támogat bennünket, idén 350 ezer forintot kaptunk Nyergesújfalu Város Önkormányzatától, mellettük pedig 300 ezer forinttal segített minket a helyi MegaWatt Kft. – árulta el a zenekar vezetője.

Tervben van továbbá egy trombita és egy tenorkürt vásárlása is. Krajcsovics István szerint az év legfontosabb beszerzése a tizenhat darab csiptetős hangszermikrofon lenne. Ezek értéke összesen mintegy 5 millió forint, így folyamatosan figyelik a pályázatokat és keresik támogatóikat.

Megtudtuk azt is, hogy a zenészek hetente egyszer, csütörtökönként gyakorolnak a mogyorósbányai futballpályánál lévő Zeneházban, a Mogyorósbányai Fúvószenekar otthona ugyanis kitűnő akusztikával rendelkezik. Krajcsovics István megjegyezte: számukra fontos, hogy minden egyes koncerten hozzák a velük szemben elvárt szintet, így ugyanakkora hangsúlyt fordítanak a fellépésekre való felkészülésre, attól függetlenül, hogy mekkora kaliberű rendezvényről van szó. Ezáltal a közönség soraiban helyet foglalók is érezhetik, hogy az Altsteiner Blaskapelle számára minden fúvószene kedvelő egyaránt fontos.

– Tavaly játszottunk először a Hallo! Werischwar elnevezésű pilisvörösvári fúvóstalálkozón, ahol a helyi és környékbeli zenekarok szoktak koncertezni. A közönségből sokan jelezték a szervezőknek, örülnének, ha idén is hallhatnának minket, így idén júliusban újból fellépünk Pilisvörösváron. Augusztus elején megyünk Solymárra, közreműködünk egy piliscsabai emlékesten is, ősszel pedig újra gálakoncertet szeretnénk tervezni – vázolta fel az idei programokat Krajcsovics István.

Az Altsteiner Blaskapelle a hazai koncertlehetőségek mellett igyekszik a külföldi felkéréseknek is eleget tenni. Mivel itthon alapvetően kevés a cseh-morva fúvószenei stílust játszó együttesek száma, így nekik inkább az ausztriai, csehországi és németországi rendezvények nyújtanak alkalmat arra, hogy megtudhassák, hol is tartanak. Jövő pünkösdkor az osztrák Der böhmische Traum nevű fesztiválon szerepelnek majd, ami egyben remek szintfelmérőnek is bizonyulhat.