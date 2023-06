Sokan az érdeklődésig jutottak el, kérdéseikre A. Bak Péter Corvin-díjas festőművész válaszolt. Az esemény ötletgazdája, szervezője, az idei eseményt is záró tárlat kurátora elmondta, hogy öt tatabányai, két-két budapesti, lábatlani és nyergesújfalui, illetve egy tatai képzőművész-barát biztosan ott lesz a tábornyitón az Arany János Általános Iskola főutcai napközi épületében. Itt lesz a bázis, de a szabadban is lehet rajzolni, festeni, például a szinte karnyújtásnyira lévő festői Duna-parton. Aki kéri, folyamatosan kaphat úgymond szakmai segítséget. A csoporthoz a tizenkét éven felüliek a két hét során bármikor csatlakozhatnak akár egy-egy napra is. A táborzárást követő tárlaton csak azok állíthatnak ki, akik legalább öt napig – megszakításokkal is – részesei voltak a közös alkotásnak.