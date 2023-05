Az előadás rendezője Matusek Attila, dramaturg Csikmák Katalin. A díszleteket és jelmezeket Michac Gábor tervezte, a zene Kalocsányi Gábor munkáját dicséri. Szereplők: Hostomský Fanni, Szebellai Dániel, Holocsy Krisztina, Olasz István, Molnár Xénia, Köleséri Sándor, Bernáth Tamás, Dráfi Mátyás pedig a hangját kölcsönözte az előadáshoz.

A rendező, Matusek Attila a következőket mondta el a darabról a parameter.sk-nak:

– Nagyon tetszett N. Tóth Anikó meséje, elsősorban a kacagástörténet: mit lehet megoldani nevetéssel, mit jelenthet a nevetés. Arra jutottunk, hogy a nevetés maga a remény. Mindig van remény kicsit megmenteni magunkat, olykor az egész emberiséget. Innen kezdve pedig a perspektíva kitágult: nézzünk egy kicsit távolabb, ne mindig csak azt lássuk, ami az orrunk előtt van. Erről már a kicsiknek is érdemes beszélni. Abban bízunk, hogy elültetünk egy magot, és aztán hátha fává cseperedik. Fontosnak tartottuk azt is, hogy a színpadi megvalósítás, főleg a kosztümök újrahasznosítottak legyenek, a jelmeztervező nagyrészt abból dolgozott, amit a raktárban talált.

Azt is hozzátette, A kacagó királykisasszonyt színpadra álmodva a saját meseélményeire is támaszkodott, egyebek mellett Guillermo del Toro Pinokkiójának a látványvilága járt a fejében. Az előadást mesebérletben, alsó tagozatosoknak, valamint családi programként is jó szívvel ajánlja a színház az érdeklődőknek.