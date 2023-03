A magyar képzőművészet egyik jelentős mestere, a rendkívül változatos stílusokban alkotó Vaszary János kiállításán bemutatott mintegy 70 műből 24 mindeddig teljesen ismeretlen volt mind a szakma, mind a közönség számára. A tárlaton látható festmények a teljes életmű szinte minden korszakát képviselik: a korai impresszionisztikus időszaktól az expresszív kompozíciókig, a párizsi art deco stílustól a Duna-korzó-képekig és a mediterrán hangulatú tengerparti jelenetekig, írja a művészről a Magyar Nemzeti Galéria, ahol meghosszabbították a Tatán is alkotó művész alkotásaiból nyílt kiállítást.

Vaszary János a 20. századi magyar művészet egyik legsokoldalúbb alakja. Életének egy szakaszán Tatán is élt, alkotott.

Vaszary János 1887-ben készült önarcképe

Forrás: Wikipedia

2016-ban olyan képek kerültek elő a múzeum gyűjteményében, melyekről még a szakértő kurátoroknak sem volt tudomásuk. A múzeum gyűjteményében „lappangó” művek teljesen ismeretlennek bizonyultak, a művészettörténészek soha nem találkoztak velük korábban. Sehol sem reprodukálták őket, még Vaszary életében sem, így közvetlenül a művész műterméből, illetve hagyatékából kerültek a közgyűjteménybe. Ezt követően – bár az átvételi dokumentumok között szerepel rájuk vonatkozó utalás – ez a negyven műalkotás valamilyen, ma már nem rekonstruálható okból az átvételi folyamat során nem került be az intézmény törzsleltárába.

Vaszary János: Tatai enteriőr című alkotása

Fotós: Makrai Peter / Forrás: Magyar Nemzeti Galéria

Vaszary festményei kivételesen népszerűek a műkereskedelemben, és a nagyközönség is rajong a képeiért. Az újonnan előkerült alkotások közül a legszebb, legizgalmasabb 24 művet mutatja be – a szükséges restaurálás után – a kiállítás. Ebben szerepl például tatai vonatkozású is: egy szobabelső.