Egy iparművész útja

Kubó Éva a Képzőművészeti Szakközépiskolát textil szakosként végezte el, a Magyar Iparművészeti Főiskolán folytatta tanulmányait, majd textil szakon szerzett diplomát 1983-ban. Második diplomáját ugyanott szerezte, de már tanár szakon, ami meghatározta életútját is. Kezdetben tervezőként dolgozott textilgyárban, de a rendszerváltás ipari leépítése a tanári pálya felé sodorta, amit nem bánt meg, hiszen pályafutása alatt sok ismerettel gazdagította diákjait és ő maga is új területeket ismert meg. Tanított nyomdaipari szakközépiskolában és a Modell Divatiskolában is, többféle tantárgyat. Ismereteit a textil- és nyomdaipar területén mélyítette el, amely jól látszik a kiállított alkotásain is. A tipográfia, a betűk használata, a szitanyomás éppen annyira jellemző, mint a textilek felhasználása, különféle lenyomataik beépítése a művekbe.