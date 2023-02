Filmbemutató 18 perce

Nőket fűrészeltek ketté, tabukat döntöttek Fábryék Esztergomban

Amikor tavaly felröppent a hír, hogy Fábry Sándor és dr. Máriás, a televíziós showman és a kortárs politikusokat is megfestő képzőművész „realista revüre” készül, a jelentős lapok is harsányan cikkeztek az előkészületről. A tavalyi előadásból egy filmváltozat is készült, s az alapot jelentő könyvvel és a filmmel érkezett meg Fábry Sándor Esztergomba február 21-én, hogy a Kapcsolatok Házában mindkettőt bemutassa.

Pöltl Zoltán Pöltl Zoltán

Fábry Sándor jellegzetes intellektuálisan hullámzó humorral vezette fel filmjét és könyvüket Esztergomban Forrás: 24 Óra Fotós: Pöltl Zoltán

A budapesti Aquarium klubban 2022 májusában három alkalommal mutatták be az Etűdök rókafűrészre című műsort, melybe sanzonok, popdalok, táncprodukció, kabaré, jellegzetes Fábry-féle stand up comedy vegyült. Az előadás alapját a két fő szerző – Fábry és dr. Máriás – ugyanezen a címen megjelent közösen összeállított könyve jelentette. A premier előtt Fábry Sándor több interjúban is dadaista revünek nevezte a tabudöngetőnek szánt politikatörténeti jellegű előadást. A Nemzeti Kulturális Alap Déryné-programja által támogatott esztergomi est egy hatállomásos országos turné részeként valósult meg. Az új könyv bemutatójára is sor került

Fotós: Pöltl Zoltán / Forrás: 24 Óra A neves showman Esztergomban többek között azzal kezdte a vetítés előtti konferansziét, hogy „egy nem könnyű másfél órára kell felkészülni”, illetve felhívta a figyelmet a 180 dr. Máriás képet tartalmazó könyvre is, melyhez ő írta meg a szövegeket. A képzőművész ezen alkotásairól elmondta, hogy azokon különböző hírességek láthatók különböző híres festők modorában ábrázolva. Fábry Szabó Judit textilművészt, az ő „esztergomi Vergiliusaként” is említette, aki szerint az említett kötetet a képzőművészeti iskolákban tanítani kellene, melyben számos képzőművészeti műfajt megidézve, humoros és játékos formában mutatja be a régebbi és jelen időszak neves politikusait, bulvárszereplőket. A revü élő előadásáról és az abból készült filmről a showman elmondta, hogy szándékaik szerint annak „avantgardnak, zúzós és megosztónak” kell lennie. A film egy részlete, amint "Sztálin kettéfűrészel egy táncosnőt"

Fotós: Pöltl Zoltán / Forrás: 24 Óra Fábry Esztergomban arról is beszélt a vetítés előtt, hogy revüjük dadaista, kísérleti darab, melyben a különböző önkényuralmi rendszerek is terítékre kerülnek, de ő maga is „öltönyben betotyog, mint Németh Sándor és mindenféléket mond”, illetve kilenc dr. Máriás alkotás jelenik meg benne, mely hátterét adja a különféle zenés, táncos, prózai jeleneteknek. A műsorban többek között fellépett Nagy Kriszta Tereskova énekes, Váczi Eszter és zenekara, Szőke András színész-rendező, Vári Bertalan és a Varidance, valamint Bozó Andrea, Friedenthál Zoltán és Tóth József színészek. Esztergomban a vetítés valóban megosztó volt, a film közben a közönségből közel tízen távoztak, talán a darabban látható politikailag kényes, szabadszájúsága okán feszélyező, szexuálisan is tabudöngető, egyes helyeken még nők kettéfűrészelését is bemutató részletek, jelenetek okán.

