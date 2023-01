Las Vegas, New York, Peking, Dubaj, Párizs és Monte Carlo színpadai után A Vértes Agorája közönségét varázsolták el Az Illúzió Mesterei showműsor előadói. A jól ismert trükkök új köntösben voltak láthatóak. Az illuzionisták pedig a közönséget is bevonva mutatták be lélegzetelállító produkcióikat a Vértes Agorájában.