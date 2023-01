Öt éve, március 12-én mutatták be Tata díszpolgárának, V. Smídt Róbertnek a Himnusz című táblaképét. A hatalmas alkotást hat éven keresztül készítette a művész.

Hazánkban legelőször a tataiak csodálhatták meg a különleges alkotást a városháza dísztermében. A 10 négyzetméter nagyságú, 5×2 méteres és 800 kilogramm súlyú tölgyfából faragott táblaképen a magyarság történelme elevenedik meg a honfoglalás előtti időktől kezdve. A kép középpontjában a pozsonyi csatát idézi fel, egy életfával és uralkodókkal, emellett megjelenik rajta a remény fénye, a Szent Korona, a kard és a lobogó, valamint a két sarkában hazánk őrangyalai, Gábriel és Mihály arkangyalok.

A faragvány a tatai bemutatót követően hazánk több településén valamint a Felvidéken is bemutatkozott, ezt követően került végső helyére, a Barankovics István Irodaházban. Most a fővárosba is eljutott: a Barankovics István Irodaházban avatták fel január 21-én, a magyar kultúra napja alkalmából. Az eseményről a tata.hu számolt be.