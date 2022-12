Tari László operatív igazgató, a szalon vezetője már a tervezésnél is jelen volt. Kiemelte: az ötlettel egyelőre egyedüliként vannak a piacon. A tulajdonos, Kenese László is kiemelten kezeli a művészetet, a művészeket.

Éppen ezért azzal az elgondolással alakították ki a galériát, hogy amíg az ügyfeleik várakoznak, legyen lehetőségük a lehető legoptimálisabb fényviszonyok mellett megismerkedni a helyi művészek alkotásaival. Vannak, akik már kimondottak a kiállítások miatt látogatnak el hozzájuk. A különböző képzőművészeti alkotások mellett volt itt már vadászati kiállítás és diákok által készített kis alkotások tárlata is.

A művészeti vonal tanácsnoka Bánfi József ars magister, a Tatavölgyi Alkotóművészek csoport vezetője. Jelenleg linómetszetei láthatóak a kiállítótérben, amelynek vendégkönyvében, a művészetek könyvében az első bejegyzés 2002-ben íródott. Olyan kiválóságok mutatkoztak már be itt, mint Fekete Flóra, aki 2010-től állítja ki galériákban és magánygyűjteményekben alkotásait Európa-szerte, s jelenleg Londonban él.

Megyesi Dániel, aki a világűrre, mint az esztétikum kimeríthetetlen forrására tekint, s ez gyakorta megjelenik alkotásain is. Nedves Péter Barnabás Tatabányán él és alkot. Szürreális festményeket és egyedi grafikákat készít. Mindannyian Bánfi József egykori tanítványai, és jelenleg a Tatavölgyi Alkotóművészek csoportjának tagjai. Bánfi József nagyon büszke tanítványaira, akik közül sokan ma már nemzetközi elismerésnek is örvendhetnek.

– Az Opellel való együttműködésnek köszönhetően megjelenhetett már a tehetségeket bemutató prospektus, és tervezzük most egy könyv összeállítását is. Ebben a tehetséges egykori diákjaim, ma már ismert képzőművészek mutatkoznak be. Már mindannyian bemutatkoztak az autószalonban is – mondta Bánfi József.

A kiállítótérben elhelyezett linómetszeteket megcsodálva két külön helyiségbe is betekinthettünk. A szalon ugyanis vásárlással is támogatja a művészeket. A tárgyalók falait a tehetségek egy-egy műve díszíti.