Aki volt már Zorán-koncerten, tudta, hogy az mindig ünnep. Ritka percek, amelyek kiemelnek minket a hétköznapok sodrásából és felemelnek bennünket. Ám a keserédes, öniróniára „nevelő”, már-már filozofikus mélységű nótáknak is helye volt a színpadon. Ez most sem volt másképp, ahol Zorán, és az ország talán legjobb zenészeit felvonultató csapata muzsikált, a zsúfolásig telt Agorában.

Azt már „megszokhattuk”, hogy testvére, Dusán szövegeire, a legtöbbször Presser Pici kompolája a melódiákat, slágereket. Ám most olyan nóták is felcsendültek, amelyeknél a szövegíró az egykori LGT „költője”, Adamis Anna volt. Sőt, Zorán Bródytól is kölcsönvett egy slágert, amelyet nagy sikerrel adott elő.

De felcsendült a Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról musical egyik ikonikus dala is. Az egyik legnagyobb meglepetést mégis csak a Romantika című lírai nóta feldolgozása okozta. Ugyanis hangszeres kíséret nélkül csendült fel a dal. Mindössze a háromtagú vokál és a szaxofonos énekhangjával „aláfestve”.

A publikum egyébként – egy-két dalt követően – már egy ütemre mozdult, együtt lélegzett az előadóval és társaival. Mind a zenei „háttér”, mind a vokál lenyűgöző volt. Csányi István a szaxofonjain legalább annyira ámulatba ejtette a nagyérdeműt, mint Sipeki Zoltán gitárjátéka, miközben a billentyűk mögött nem kisebb egyéniség ült, mint Kovács Péter, Kovax.

És, hogy teljes legyen a kétórányi varázslat, Óvári Éva, Péter Barbara és Kabelács Rita fantasztikus triójának éneke nem ismert határokat, a legtöbbünket valóban az égig repített. Oda, ahol „Mit tudnak ők, a repülők”. És oda, ahol „Kell ott fenn egy ország/Mely bárkit átölel...”

A „kihagyhatatlan” dalok mellett, amelyeket nem hallhat elégszer a több generációt átfogó közönség, megszólaltak a ritkábban előadottak is. Így, és ettől lett teljes ez az este, amely végén zúgott a vastaps...