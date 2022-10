A meglehetősen vaskos kötetben az 1950-es években színre lépő beatnemzedék első számú költőjének magyarul eddig meg nem jelent esszéi, cikkei, levelei, naplóbejegyzései, interjúi találhatók, melyek különleges, irodalomtörténeti korszakos jelentőségű fotóival egészülnek ki.

Az 1926-ban született és 1997-ben elhunyt amerikai költő, publicista, aktivista Magyarországon Földes László Hobo énekesnek, előadóművésznek, valamint természetesen Barna Imre, Orbán István és Eörsi István műfordítóknak, továbbá az ezt a kötetet magyarra fordító Gyukics Gábor költőnek köszönhetően vált, válik ismertté. Ezzel az új kiadvánnyal fontos állomásához érkezett a hazai „ginsbergológia”, hiszen a kötetben számos, eddig nem, vagy csak kevesek számára ismert irodalomtörténeti részlet található.

A könyv eredeti és magyar szerkesztői ezúttal már nem finomkodtak és Ginsberg eredeti, egyeseknek talán rendkívül szélsőséges nyíltsága, felszabadultsága, vagy ha úgy tetszik, szabatossága világának engedtek teret a lapokon. Az egész monográfiát az A legismertebb, legőrültebb, legimádottabb és legirigyeltebb kortárs költő világa alcímmel kínálják.

A kiadvány természetesen az amerikai líra szabadságharcosának legfontosabb költeményeit is tartalmazza, így olvasható a beathimnuszként is értelmezhető híres, legendás Üvöltés, továbbá a Napraforgó szutra, a Kaddish, a Kral Majales és a durván obszcén Könyörgöm, uram címűek is.

A szerkesztők így foglalták össze a fülszövegben a könyv alanyának lényegét: „A beatgeneráció egyik legismertebb költője és írója Allen Ginsberg nemcsak publikált művei, hanem emberi jogi aktivista tevékenysége révén is nemzetközi hírnévre tett szert, aki a szexuális forradalom, a buddhizmus és a keleti vallások, valamint a társadalmi normákkal való szembeszállás mellett szállt síkra – jóval megelőzve korát. Háború ellen tiltakozók, művészek, hippik, zenészek, punkok és politikai radikálisok dinamikus vezetője is volt.”