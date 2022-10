A gyakorlott könyvesboltba járó olvasó bizonyára észrevette, hogy az elmúlt évtizedben megszaporodtak a könnyűzene színteréről készült kötetek. A rock-, pop- és rapsztárok sorra adják egymásnak a kilincset a könyvkiadóknál, és a magyarul megjelenő külföldi, nyugati zenészek életrajzi köteteiből és persze a magyarokéból sincs hiány. Dave Grohl talán kevésbé ismert, mint Kurt Cobain, igen, ők voltak Chris Novoselic basszusgitárossal együtt a híres Nirvana, melynek Cobain öngyilkossága vetett véget.

Az egykori dobos, Dave Grohl most megjelent könyve, A történetmondó – Emlékek életről és zenéről című könyve persze elsősorban a ’90-es évek első számú amerikai grunge bandájáról, a Nirvanáról szól. Emellett benne van a Grohl későbbi munkásságát jelző időszakról (mely a mai napig tart), az 1994-ben alapított Foo Fighters sztorija is, ahol már Grohl a dobverőket felcserélte a gitárpengetőre és a mikrofonra.

Az ilyesfajta rock­storykönyvből már pont elég van a boltok polcain ahhoz, hogy elmondjuk: ha egyet olvastál, akkor mindet olvastad, ugyanakkor az ex-Nirvana-dobos és jelenlegi Foo Fighters-frontember amolyan humoros és kíméletlen önelemzésre is vállalkozott kötetében. Ez alapján egy nagy személyes, az örömködésről szóló, a ’80-as évek második felét és a ’90-es évek elejét is, de a Cobain öngyilkossága előtti és utáni nagyon nehéz időszakot is felidézi a könyv lapjain.

A Nirvana a ’90-es évek Beatleseként, avagy Sex Pistolsaként jelent meg, Dave Grohl erről a pár évről, a korszakokat lezáró és újakat nyitó lemezeik megjelenéséről beszél ki sok epizódot. Így többek között elmeséli, hogy milyenek voltak a botrányokba fulladó Nirvana-koncertek, hogyan küzdöttek meg a hirtelen jött sztárság érzésvilágával, a gazdagsággal és drogokkal. Ugyanakkor Grohl – mint utóbb kiderült – igazi hidegfejű, okos ember, aki időben ki tudott szállni a szédítő körhintából, új bandát szervezett, mely lemezeiért és filmjeiért számos nívós szakmai díjat gyűjtött be. A szerző a karriertörténeten túl önarcképet is fest magáról, a Seattle-ből induló srácról, aki a nagy amerikai rock and roll álmot kergette, és akinek tulajdonképpen be is jött minden, amire vágyott, igaz, ezért nagy árat kellett fizetnie.