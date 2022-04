A színdarabban Baksa Imre színész alakította az ügyfelet, míg Tűzkő Sándor színművész a bankigazgatót testesítette meg. A történet a hitelkérelmezőről és a megbecsült pénzügyi szakemberről szól, a cselekmény pedig a bankigazgató irodájában játszódik. Bár ebből azt is gondolhatnánk, hogy az előadás nem eléggé változatos, de a szereplőknek köszönhetően a darab bővelkedett komikus fordulatokban, az irónia eszközével mutatják be a kiszolgáltatottságot és a hiúságot, sőt, a komolyabb témákat – mint például a zsarolás – is feszeget.

Csernátoni Bernadett könyvtáros, közművelődési szakember lapunknak elmondta, hogy jó szívvel ajánlják a színházkedvelőknek a darabot. Megjegyezte, hogy bár még mindig nagyobb az érdeklődés a Budapestre tervezett buszos színházlátogatás iránt, ennek ellenére igyekeznek a program keretein belül Pilismarótra elhozni a kultúrát és a színvonalas produkciókat.