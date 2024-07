Ma van Sarlós Boldogasszony ünnepe. Most zárul a nyárváró ünnepkör. Ekkor látogatott el Szűz Mária Keresztelő Szent János jövendő édesanyjához. Talán egykoron sokkal többen gondoltak ezen a napon Sarlós Boldogasszonyra, szüleikre az aratás kezdetének ünnepén. Sarló? Az ősember egyik legelső szerszáma volt, fémpengéjét egyenes fanyélbe rögzítették. Több hitben az élet, a halál jelképe. Néhány kultuszban a legfőbb égi erő sarlóval választotta el egymástól az eget és a földet. A sarlók és a kombájnok időszaka között sokan fogtak kezükbe kaszát. Napjaink aratásköszöntő ünnepségein a fotósok és a tévések fő szereplői az erre vállalkozók. A jó kaszásnak tekintélye volt. Egy jó szerszám ismerete, beállítása, élesítése, munkára képes állagának biztos megóvása nem is egyszerű tudományt jelentett. A biztos mozdulatok a táblán sokat hozzátettek a ranghoz. Akkor is látványos volt. A jó kaszát tulajdonosa szerette, személyes tárgyként, féltve gondozta. A Bibliában az olvasható, hogy a halál kaszával aratja a lelkeket. Nem egyszerű a világ. Egy gondolatkör szerint az aratás csak Sarlós Boldogasszony másnapján kezdődhetne. A mai keddünk dologtiltó nap a férfiaknak és az asszonyoknak egyaránt. Még a kenyérsütéstől is tartózkodni kellene. Én ezt vállaltam.