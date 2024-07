Formabontó. Ez jutott eszembe, szokásos reggeli sétánk után. Tudni kell, hogy Lucky kutya és a meleg nyári nap nem éppen jó barátok. Így aztán nem is annyira különös, hogy a bevett útvonalat kicsit kibővítve jutunk el a célállomásig, a tatabányai Csónakázó-tóig. Árnyat adó fák mentén haladunk, eddig ok. A minap ezt is sikerült überelni: az odáig vezető útra kitelepült párakapuk kényelmét sem hagytuk ki. Négylábúm lefeküdt és időzött egy ideig a kellemes hűvösben. Szinte mosolygott, hogy napsütötte fekete bundáját hűsítő szürkére cserélhette. Öt percre. Egy lépés és minden pont ott folytatódott, ahol abbamaradt. Felforrósodott a párabunda.