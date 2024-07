Furcsa jelenséget észlelt Anna iPhone telefonján: 2300 forintos, indokolatlan levonás zárta a csütörtöki napját. Több százan jártak így az elmúlt napokban és ezzel elkezdődött az Apple-botrány.

Apple-botrány: levonások tucatjait jelezték olvasóink

Forrás: Shutterstock

Anna a számlatörténet szerint az egyik gyorsétteremben költötte el ezt az összeget. Csakhogy aznap nem járt ott. A tatabányai édesanya szerencsésnek mondhatja magát, ugyanis a megbolondult Apple alkalmazás, az iPay csak egyszer vont le tőle és egy viszonylag kis összeget.

Rajta kívül több MBH-bankos olvasónk is jelezte, hogy a probléma őket is érinti, egyiküknél három tranzakcióval összesen 22 ezer forintot vontak le, de a Raiffeisennél bankoló ügyfelek is panaszkodtak lapunk felé. Az Erste-ügyfelek is kaptak értesítést az indokolatlan levonásról, a pénzintézet azt válaszolta, hogy már több jelzést kaptak az ügyfeleiktől. Az egyik neve elhallgatását kérő érintett úgy fogalmazott, esetében 20 percen belül 8 tranzakcióban 80 ezer forintot vontak le a kártyájáról, mire sikerült letiltani. Ő OTP-s ügyfél, aki azonnal szerette volna jelezni a pénzintézet felé a manővert, ám az – nyilván túlterheltség miatt – elérhetetlen volt telefonon, egy óra várakozás után feladta a keresést.

Körképünkből jól látszik, hogy a probléma szinte az összes hazai bankot érintette. Az ügyben a következő fordulópont szombat volt, amikor a Magyar Nemzeti Bank (MNB) közleményében felszólította a hitelintézeteket, hogy haladéktalanul kezdjék meg az Apple által okozott technikai probléma miatt bekövetkezett jogosulatlan terhelésekhez kapcsolódó kártalanítást – kezdik.

„Szeretnénk emlékeztetni minden hitelintézetet, hogy a pénzforgalmi törvény a fogyasztónak és a mikrovállalkozásnak minősülő ügyfelek esetében kitüntetett védelmet biztosít a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló európai uniós irányelvnek megfelelően. Ennek értelmében az ügyfél által jóvá nem hagyott fizetési művelet teljesítése kapcsán a számlavezető pénzforgalmi szolgáltató a felelős a visszatérítésért, a kártyaalapú fizetési műveletek esetében is. Mindezzel összhangban azt a hitelintézeti gyakorlatot sem tartjuk elfogadhatónak, ahol a hitelintézetek nem fogadják az ügyfélbejelentéseket, és a hibát okozó fél (jelen esetben az Apple) irányába terelik az ügyfelek panaszbejelentéseit” – húzta alá a jegybank.

A hiba következtében a hazai ügyfeleknél június 26-án 18-20 óra között mintegy 780 ezer jogosulatlan terhelés történt több mint 2 milliárd forint értékben.

Az MNB információ szerint a technikai probléma csak ebben az időszakban állt fent, a június 28-i újabb ügyfélértesítések nem új incidens miatt következtek be, csak a korábbi téves terheléshez kapcsolódó üzenetek voltak. Az MNB tudomása szerint az Apple a hibás terhelések összegének visszaküldését megkezdte.