Tegye fel a kezét, akit nem idegesítenek a szúnyogok! Aki vízpart közelében él, az ráadásul még jobban ki van téve a vérszívóknak. Szép a Duna, szépek a tavak, de ahogy szürkül, megjelennek az apró szörnyetegek, akik a vérünkre pályáznak. Valójában pedig már estig sem kell várnunk, mert napközben sem pihennek már a szúnyogok. Állandóan vérre vágynak, napszaktól függetlenül.

Tényleg nem nagyon értem, hogy miért nem lehet megoldani a szúnyogkérdést. Mert én értem, hogy Komárom városának neve bizonyos feltételezések szerint a szúnyogból származhat, de nekünk nem lenne muszáj úgy szenvednünk a nyavalyásoktól, mint eleinknek. Hiába a gyérítés, a vérszívók csak egyre többen lesznek, az embernek pedig néha már az az érzése, hogy a szúnyogokat a meleg köd élteti, nem pedig elpusztítja. Ráadásul hazánkban is kezdenek megjelenni veszélyes szúnyogfajták a globális felmelegedés miatt, így könnyen lehet, hogy pár éven belül maláriában fogunk kimúlni egy ártatlan, nyáresti sétát követően. Az állatainkra is veszélyt jelentenek, és sajnos a kutyatartók nagy része nem védi kedvencét a szúnyogok által terjesztett szívféreg ellen, ami az állat életét is követelheti.

A minivámpírok pedig röhögnek a markukba, mert nekik aztán minden adott a remek élethez: áradások, özönvízszerű esők segítik őket a szaporodásban, ráadásul emberből sincs hiány.