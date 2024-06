Az évtizedek alatt a teljesítményértékelés nem sokat változott. Talán csak alsóbb osztályokban, ahol szerencsére egyre nagyobb teret kap a szöveges értékelés. Árnyalja, egyedivé teszi a teljesítményt, az embert. Mert hogyan is gondoljuk, hogy a tanulókat fel lehet rakni öt polcra?

Lehetetlen, és mégis az. Ilyenkor, mikor pihennek az iskolai csengők, megannyi bejegyzés olvasható a közösségi oldalon: ki-ki dicsekszik a gyermeke bizonyítványával, mások saját, évtizedekkel ezelőtti eredményeiket osszák meg, jelezve, hogy nem egy érdemjegy határozza meg az embert. Főként nem annak jövőjét! Változtathatunk.

Általános iskolában egyik osztálytársam nem vitte túlzásba a tanulást. Szakiskolába (akkor így hívták) folytatta a tanulmányait, majd jó néhány év múlva már orvosként mutatkozott be. A középiskolás évei alatt érezte meg a tanulás fontosságát, s a kitartó teljesítménye óriási eredményt hozott számára.

Kicsengettek. Bizonyítvány a kézben: ám bármelyik polcra kerül valaki a teljesítményével most, az egy pillanatnyi állapotot takar, s jövőre változtathat rajta! Most azonban ünnepeljen az ifjúság és szüleik: örüljenek a nyárnak, a jó teljesítményeknek, vagy a változtatás lehetőségének.