A Tűzünnep keretében pénteken 20 órakor a Nap és a hold elrablása című előadást lehet megtekinteni a TeatRum Trapptop gólyalábas utcaszínház előadásában, majd tűzshow nyűgözi le a közönséget.

A Tavaszünnep után most Tűzünnep lesz Azaumban

Fotó: Körtvélyfáy Dina / Forrás: 24 Óra

Szombaton 10 órakor indul felvonulás a Petőfi térre, ahol meggyújtják az olimpiai lángot. 11 órakor kezdődik az ókori olimpia, valamint a főzőverseny is.

14 órakor lesz a megnyitó, ahol Beró László polgármester mond beszédet. Később a Bábuci Bábszínház A sárkány és a mókus című mesét mutatja be, majd a Mocsai Pajtaszínház Oda az igazság című mesejátékát lehet megtekinteni. Ingyenes tárlatvezetés indul a Római emlékek nyomában, majd a Savaria Legio, a Legio Brigetio és a Lanciarii Sabarienses bemutatóit lehet megtekinteni, kihirdetik a főzőverseny eredményét is. 17 órakor kezdődik a rabszolgavásár, majd a Pély Barna Duó lép színpadra. Később gladiátor bemutatót is láthatnak az érdeklődők, végül a Szelindek együttes érkezik a színpadra.