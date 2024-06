Nagy a kereslet irántuk szinte mindig, de kiváltképp választások előtt, és persze után. A hírcsatornákon a beszélő fejek mindent visznek. A legjobb az elemzőkben az, hogy az eredmények ismeretében tökéletesen meg tudják magyarázni, hogy mi miért történt. Ez akkor is így van, ha a választás előtt pont az ellenkezőjét jósolták annak, ami végül bekövetkezett. Nem akarom kétségbe vonni felkészültségüket, de utólag az eredmények ismeretében én is nagyon okos dolgokat tudnék mondani. Most ennyire futotta. Sz. I.