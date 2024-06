A tanév végén a dorogi Eötvös József Általános Iskola tehetséggondozó 3–7. ab osztály német és angol idegennyelvi csoportjainak diákjai Gyümölcsnap/Salátanap keretein belül a tanórákon saját maguk által hozott gyümölcsből/zöldségből salátát készíthettek és a tanórán el is fogyaszthatták, miközben az adott témakör angol/német nyelvű szókincsét is átvehették különböző módon, játékos módszerrel. Gyönyörű salátakompozíciók is születtek. Minden érintett, vagyis 206 diák gyümölcslét is kapott az iskola jóvoltából.