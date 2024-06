Szólt a zene, készültek a kívánsághajók, rotyogott a bogrács. A kömlődiek nagyon felkészültek az első ízben megrendezett TÓavaTÓ tó és gólya névadó piknikre. Mindvégig kiváló volt a hangulat, egész nap szólt a zene, zajlottak a programok. Senki sem unatkozott, aki kilátogatott a kömlődi tóhoz.

A pikniken tutajozni is lehetett a Kömlődi tó vizén

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

Sokszínű programok voltak a Kömlődi tónál

A gasztronómia, a kézműveskedés szerelmesei is megtalálták számításukat a rendezvényen. A bográcsban babgulyás rotyogott, míg a tópartra kihelyezett büfében a közkedvelt retro hamburger mellett baráti áron kínálták a jéghideg sört, üdítőt, valamint röviditalt is.

A különleges alkalom jegyében hajóztak is a naplementében

A kicsik és a kézműveskedés iránt érdeklődő nagyok papírból készítettek kívánsághajókat, melyeket a nap lemenő fényében vízre is bocsátottak.

A tavon ezen a napon engedélyezték a vízi közlekedést, lehetett evezni, és így kerülhetett vízre a házilag barkácsolt tutaj is.

A szánkódomb tövében az íjászkodást is ki lehetett próbálni a kilátogatóknak.

A labdarúgás szerelmesei is megtalálták számításukat

Mindeközben a kömlődi focipályán – ahol nyolc éve nem játszottak mérkőzést – egyedülálló hölgyek és asszonyok, valamint nős és nőtlen férfiak mérkőztek meg. A névadó ünnepségre traktorral begördülő Bogáth István polgármester abban reménykedik, hogy hosszú idő után újra lesz csapata a helyieknek.