Hétfőn persze már indulnak is a táborok, hiszen nem minden gyerek élvezheti a nagyszülőhotel kényelmét a szünidőben, a legtöbb szülő pedig nyáron is dolgozik. Ismét rengeteg tábor között lehet válogatni, a művészet- és a sportkedvelők, valamint a könyvmolyok is megtalálják a hozzájuk illőt. Csak a szülők győzzék finanszírozni. Ugyan vannak ingyenes táborok – például az almásfüzitői Azaumban egy pályázatnak köszönhetően díjmentesen fedezhetik fel a gyerekek ebben az évben a római kor titkait –, de a legtöbb tábor 30-40 ezer forintnál kezdődik. Tehát ha netán egy gyereknek tíz héten át nem érnek rá sem a szülei, sem a nagyszülei, akkor jó eséllyel legalább 300 ezer forintot eltáborozhat a család. És akkor még csak egy gyerekről beszéltünk. Nyilván van ingyenes, iskolai és óvodai ügyelet, de valljuk be, sok esetben a pedagógusok kissé görbén tekintenek azokra a szülőkre, akik ezt az opciót választják.

Ez az évszak már nem csak a családi nyaralás miatt költséges. A táborozás élménye pedig sok esetben azoknak jár, akiknek a szülei meg tudják azt fizetni.