Idén kicsit később kezdődik a nyári szünet, tudtam meg az öcsémtől. Én mondjuk azt hittem, hogy a péntek a tanév utolsó napja, de aztán valóban felrémlett, mivel a tavaszi szünet hosszabb lett, így a nyári egy héttel később rajtol a megszokottnál.

Pedig már ezen a héten is tele volt a vonat a kirándulni induló iskolásokkal, így gyanítom, az utolsó hétre sem sok valódi tennivaló akad. A jegyek sorsa már rég eldőlt, tanítani ilyenkor már úgyis felesleges. Az utolsó két, mostanra pedig már három hétben senkit nem érdekel már a tanulás. Ilyenkor már mindenki a közelgő nyaraláson, a szünidei programokon gondolkozik. Június elsejétől az iskola már csak arra való, hogy legyen hova tenni a gyerekeket, mert onnantól kezdve már mindenki máshol jár.

Mondhatnánk azt is, hogy teljesen felesleges már ez a levezető időszak, de valóban több családnak könnyebbség, ha nem kell azon agyalniuk, mégis kire bízzák a gyereket. A nagyszülők nem mindenhol opciók, a táborok ára pedig igencsak borsos lett az utóbbi években, így aztán az sem pénztárcabarát lehetőség, ha a diákok minden hetet más táborban töltenek. Azért a diákoknak sem kell már sokáig szemlélniük az iskola falait, a vakáció betűit is elkezdhették már felírni a táblára. A szünetet én más okból várom nagyon. Reggelente végre nem kell a sok, út közepén parkoló szülő kocsiját kerülgetnem, akik mindenáron autóval viszik iskolába a gyereküket, akkor is, ha öt percre laknak az intézménytől.