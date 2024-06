Azt, hogy Hofi Géza örök, mindig is tudtam, és most újabb bizonyítékot láttam rá az egyik kereskedelmi tévé híradójában. Egy Dunába beleesett embert kimentő polgárőr mesélte a riporternek, hogy „az embernek már csak a feje látszott ki a vízből”, ebből gondolta, hogy nagy a baj. Igazán nagy akkor lett volna a baj, ha már a feje sem látszik az embernek. Hiszen általában ennyi látszik a mély vízben úszókból. Kivételt talán a vízilabdakapusok képeznek, akik akár derékig is képesek kiemelkedni. S, hogy jön ide Hofi? Egyik fellépésén idézte az ifjú sportriportert, aki szerint a vízilabdások mind egyforma magasak, hiszen a víz mindegyiküknek nyakig ér.