Bár látványban különlegesebbek, de egy vitrin mögött lévő régi kard, egy aranyozott kehely, vagy egy ásványkiállítás is csak néhány pillanatra ragadja meg a figyelmüket. Pedig több szempontból is hasznos és fontos, hogy időnként ilyen jellegű kulturális hatás is érje a felnövő generációkat. Olykor lebecsülik a mai fiatalok képességeit, pedig számos kutatás is bizonyítja, hogy nem rosszabbak a körükben csak „boomereknek” nevezett, náluk idősebb embertársaiknál. Egyszerűen csak más az életfelfogásuk, az érdeklődési körük.

Mivel az alapvető információszerzési eszközüknek a telefon tekinthető, így a fiatalok és a múzeumok közötti kapcsolat erősítésének kulcsa a digitális és interaktív tartalmakban rejlik. Persze nem minden kulturális intézmény engedheti meg magának, hogy például 3D nyomtatóval rekonstruáljanak egy lerombolt középkori várat, vagy mesterséges intelligenciát bevetve csábítsák be magukhoz a tizenéveseket. Ha viszont egy kastélyban kamerák, érzékelők segítségével az arisztokráciára jellemző ruhaneműket is magunkra ölthetjük, vagy éppen hologram projektorral megidézik nekünk annak a családnak a tagjait, mely egykor a kúriában élte mindennapjait, már sokkal nagyobb az élményfaktor. Indulhat a verseny a figyelemért!