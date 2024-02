Szerződést módosított a kormány, így mégis meglesz az M1-es autópálya bővítése. A sztráda Az M0-ás és Bicske között lesz háromsávos. A döntésről a Kormányzati Tájékoztatási Központ (KTK) tájékoztatta az MTI-t.

– A kormány az ország gazdasági érdekeinek védelmében felülvizsgálta a gyorsforgalmi utak fejlesztése és üzemeltetése tárgyában kötött autópálya-koncessziós szerződést, és – az extrém gazdasági környezetre is figyelemmel – a közlekedésbiztonság, a stabilitás, valamint a gazdaság fejlődésének biztosítása érdekében a koncessziós szerződés módosítása mellett döntött – írta a Kormányzati Tájékoztatási Központ.

A közleményben, arra is emlékeztettek, hogy a költségvetés tehermentesítése érdekében 2023-ban számos beruházást leállítottak, illetve átütemeztek, ugyanakkor a gazdaság egyik legjelentősebb motorjának számító gyorsforgalmi közúti közlekedés folyamatos fejlődésének kiszámítható biztosítására döntés született az M1-es autópálya Budapest (M0-s autóút) és Bicske közötti szakasza három sávra bővítésének koncessziós kivitelezési körbe kerüléséről.

– Az M1-es autópálya érintett szakaszának bővítése szükségszerű, az az országos úthálózat egyik legfontosabb szakasza, nélkülözhetetlen szerepe van a kelet-nyugati tranzit- és személyforgalom biztonságos lebonyolításában – tették hozzá, kiemelve azt is, hogy az M1-es M0-s és Bicske közötti szakasza közvetlenül kapcsolódik az M0-s körgyűrűhöz, így a dél – az M6-os és M5-ös autópálya felé – és a kelet – az M4-es és M3-as – felé irányuló tranzitforgalom is ezen halad keresztül, és ez kimerítette az útszakaszok teljesítőképességét.

A kivitelezés elhalasztása, elmaradása a Budapest felé tartó és azt elhagyó regionális, országos és nemzetközi forgalom állandó, súlyos akadályoztatását, ezzel együtt a baleseti statisztika jelentős romlását eredményezte volna

– írták, hangsúlyozva, hogy a szerződésmódosítás a nemzetgazdasági érdekek szem előtt tartásával megnyugtatóan rendezte ezen kérdéseket, amikor a koncesszor általi kivitelezésébe adta az érintett szakasz sávbővítési, valamint az M1-M100-103 különszintű csomóponti rendszer építési és üzemeltetési feladatait.

Mint az a Magyar Nemzet cikkében is olvasható, azt is közölték, hogy mindezeken túl forgalomtechnikai és -biztonsági, valamint műszaki-kivitelezési szempontok miatt is szükségessé vált a koncessziós autópálya-szakaszok sávbővítésének és az új autópálya-szakaszok építésének időbeli átütemezése, továbbá a koncessziós szerződésben rögzített, a koncesszortól elvárt szolgáltatási szinteket és a biztonságos közlekedést biztosító, úgynevezett közlekedésbiztonsági burkolatfelújítási munkák koncesszor általi elvégzése is.

A kormány továbbra is elkötelezett a gyorsforgalmi közúthálózat hosszú távú, magas színvonalú és fenntartható üzemeltetése és fejlesztése mellett

– áll a közleményben, amely kitért arra is, hogy a koncessziós szerződés módosítása biztosítja a gyorsforgalmi utak jövőbeli dinamikus sávbővítését és új autópályák építését, valamint a szolgáltatás magas szintű fenntartását, ezáltal az ország gazdasági fejlődésének dinamikus növekedését.