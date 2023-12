A harmadik és negyedik gyertyát Máté László református főjegyző és dr. Molnár Attila polgármester gyújtotta meg a város koszorúján.

Az ünnepélyes gyertyagyújtás előtt Máté László, illetve Kiss Máté evangélikus lelkész és Mészáros Sándor, a baptista közösség vezető lelkésze és a polgármester köszöntötték a komáromiakat, akik ünnepváró gondolataikat is megosztották.

A zenés műsorok sorában Veres Mónika, Nika színésznő-énekesnő, majd Molnár Ferenc Caramel adventi műsora szórakoztatta a népes közönséget. Az Arany 17 Rendezvényközpontban most is kézművesvásár és kézműves-foglalkozások várták az érdeklődőket, akik advent harmadik vasárnapján is gyönyörködhettek a fényfestésben. Fellépett volna Koós Réka színésznő-énekesnő is, aki betegsége miatt végül lemondta az előadást.