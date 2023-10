Egy ember életében vannak emlékezetes dátumok. Többek között ilyen a ballagás, a házasság és a keresztelő is. Fruzsika szülei is így gondolták, jobbnak látták mielőbb szenteltvíz alá tartani. A hétvégi ünnepség rendhagyóra sikeredett: egyszerre keresztelték a csaknem egyéves csöppséget és 36 évvel korosabb társát is. A pap sikeresen megoldotta az átvezetést, mint mondta, a keresztény egyház mindenki számára nyitott és nem jelent akadályt különböző életszakaszban Isten színe elé járulni. A különbség is jól látszott a keresztelő végén, így az atya ismét brillírozott: a kicsit tessék ölbe venni a fotó miatt. A másik már jóval nehezebb eset lesz.