Egyszer vezetés közben felvillant a műszerfalon az olajszintjelző lámpa, és mivel megfelelő kenés hiányában egy kisebb hegymenet is alaposan károsíthatja a motort, így félreálltam. Vettem két liternyi olajat, majd szépen be is töltöttem mindkettőt a motorba, ám kék lett a kipufogó füstje, túl nagy lett az olajnyomás és mehettem szervizbe. A minap környezetemben egy hölgy szintén pánikszerűen próbálta orvosolni a problémát, csakhogy „véletlen” fagyállót öntött a motorba. A jogosítványa megújításánál nemcsak azt kellene ellenőrizni, hogy látja-e a betűket, hanem azt is, hogy tudja-e értelmezni, milyen felirat rejlik a flakonokon. -walkűr-