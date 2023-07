Elhunyt Dr. Kocsis Judit kardiológus, a tatabányai Szent Borbála Kórház főorvosa. A hírt Kupcsok Péter, a Fidesz tatabányai csoportjának alelnöke közölte Facebook-oldalán. A főorvos asszony 1975-ben végzett Pécsett, azóta dolgozott a Szent Borbála Kórházban.

A szakma szeretetét otthonról hozta, hiszen orvosi családból származott, így ő maga is az életét az orvoslásra tette fel. Belgyógyászatból és kardiológiából szerzett szakvizsgát, 1986-tól főorvosként vett részt a II.sz. Belgyógyászati Osztály munkájában és vezette a megyei feladatokat ellátó Kardiológiai Szakrendelést is. Brenner tanítványként kezdetben a Kardiológiai Őrző munkáját irányította, rengeteg energiát fektetett a működési elvek kidolgozásába, fiatalabb munkatársai oktatásába, betanításába. A MOK helyi szervezetében alelnöki, majd elnöki pozíciót töltött be, részt vett az intézmény Szakmai Vezető Testületének munkájában is.

Munkásságát 2007-ben Tatabánya Megyei Jogú Város Szabó Ignác díjjal ismerte el.