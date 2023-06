Mint ismert, az előző évtizedben napi 1-2 vonatpár teljesített szolgálatot a Duna menti vonalon, mígnem 2021 decemberében újraindult a rendszeres vasúti közlekedés. Miután a 2-es számú, Budapest-Esztergom vasútvonal felújítása befejeződött, így lehetőség nyílt arra is, hogy Komárom-Nyergesújfalu felől Esztergom felé olyan szerelvényeket indítsanak, melyekről rövid várakozási idővel átszállhatunk a fővárosba tartó járatokra.

Az előzetes számítások bejöttek, hiszen 2022-re a 4-es vasútvonalon mintegy hatszorosára emelkedett az utasszám a 2021-es adathoz képest. Ennek az óránként közlekedő vonatok az egyik oka, másrészt tudni kell, hogy csúcsidőben a kötöttpályás közlekedéssel könnyebben, gyorsabban eljuthatunk Esztergomban, Győrbe, vagy éppen a Nyugati pályaudvarra. A csoport információi szerint naponta 350-400 közötti ingázó veszi igénybe a vasúti szolgáltatást Dunaalmás, Neszmély, Süttő, Lábatlan, Nyergesújfalu, Tát, illetve Tokod településeken.

További fellendülést hozhat, hogy idén június 17-től napközben, délelőtt egy új vonatpárral bővült a menetrend. A vonat Esztergomból 8:43 órakor indul, a végállomás Lábatlan, onnan pedig 9:39 órakor indul vissza Esztergomba, ahová 10:16-kor tér be, a csatlakozó budapesti vonat pedig 11:09-kor érkezik be a Nyugati pályaudvarra. Ennek köszönhetően a reggeli és délutáni csúcsidőszakok mellett már délelőtt is könnyebben el lehet jutni a fővárosba.

A tájékoztatóból kiderül, hogy munkanapokon Esztergom és Lábatlan között minden korábbinál sűrűbben, összesen tíz vonatpár közlekedik. Ebből öt vonatpár, délután kétóránként Esztergom-Komárom között szállítja az utasokat.

A reggeli csúcsidőszakban Komárom – Lábatlan felől Esztergom, illetve Budapest felé óránként közlekednek a járatok, míg a délutáni csúcsidőszakban, 13 és 20 óra között szintén óránként követik egymást a járatok az Esztergom – Nyergesújfalu – Lábatlan, illetve Budapest – Nyergesújfalu – Lábatlan szakaszon.

A csoportban az is olvasható, hogy a vonatok munkanapokon Esztergom-Kertvárosban a főváros felé a Z72-es zónázó vonatokhoz „hordják rá” az utasokat, Almásfüzitőn a Tatabánya felé közlekedő S10-es személyvonatokra, Komáromban pedig a Győr felé közlekedő InterCity vonatokra lehet gyorsan átszállni.

Hétvégén és ünnepnapokon pedig valamennyi járat a teljes vonalon jár, Esztergom-Kertvárosban csatlakozási lehetőséget biztosítanak a budapesti Z72-es zónázó vonatokhoz, illetve Almásfüzitőn szintén csatlakozva Győr felé az S10-es személyvonatokhoz, mindkét irányban.

Egyébként a május elsejével bevezetett vármegye- és országbérletek tovább növelhetik az utasszámot, mivel a korábbiakhoz képest a térségben is jóval kedvezőbb áron vehető igénybe a vasúti közlekedés. A 9540 forintért – diákoknak 945 forint – megvásárolható vármegyebérlettel az almásfüzitői vonal menti településekről korlátlanul lehet utazni Esztergom és Komárom felé is. A 18900 forintba kerül – diákoknak 1890 forint – országbérlettel pedig szintén bármennyiszer vonatozhatunk az ország bármely pontjára.