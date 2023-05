Ezt ne hagyja ki! Változás

Mire lesz és mire nem lesz érvényes a vármegye- és az országbérlet? Ahogyan arról már korábban is beszámoltunk, Orbán Viktor miniszterelnök évértékelő beszédében jelentette be, hogy május 1-jétől új országbérletet és vármegyebérletet vezet be a kormány.