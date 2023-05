Tücsök Mária, a Záray-Vámosi házaspár fogadott lánya mesélt a két ikonikus énekesről. A vendég hozott magával sok-sok érdekes személyes tárgyat is május 3-án, amelyek segítségével felidézte a magyar tánczene meghatározó alakjait.

Mártát a Puskin melletti katolikus templomban keresztelték meg. Születési anyakönyvi kivonatában Bánhida szerepelt. Családjával a nyolcasi, azaz „nyócasi” félsor végében laktak, az erdő szélén, ahogy megénekelte a Tatabányai lány című dalában is. Édesapja bányászlámpáját is láthatta a közönség, és a házaspár fogadott lánya mesélt testvéreiről is.

Szó volt az énekesnő gyerekkori csínytevéseiről, láthatta a közönség Néróval, a német juhásszal. Hallhattak karrierjének építéséről, és arról, hogyan találkozott Vámosi Jánossal.

Az emlékestre néhány színes estélyi ruhát is hozott magával Tücsök Mária. Mivel varrótanfolyamra is járt Záray Márta, így sokszor ő díszítette, gyöngyözte a ruháit. Jól sakkozott, és ült egy asztalnál a szintén tatabányai Lángos Józsa többszörös magyar bajnokkal, edzővel, versenybíróval is.

Megannyi kedves történet elevenedett meg a hazai könnyűzene állócsillagairól, akiknek a sírja Tatabányán van, az Újtelepi temetőben. Közteret is elneveztek az énekesnőről.