A jelentős támogatást tíz hónapra nyerhetik el azok a tehetséges elsőéves hallgatók, akik hazánk kedvezményezettnek minősülő járásainak valamelyikéből, köztük Komárom-Esztergom vármegyéből a kisbériből érkeznek a győri egyetemre tanulni.

A Széchenyi István Egyetem nagy hangsúlyt fektet arra, hogy ne csak színvonalas, gyakorlatorientált képzéseket, naprakész tudást nyújtson hallgatóinak, hanem olyan lehetőségeket is, amelyek megkönnyítik számukra tanulmányaik folytatását. Ezt szolgálja az elsőéves hallgatóknak tavaly első ízben kiírt Gólya ösztöndíj is, amire azok pályázhattak, akik a vonatkozó kormányrendelet értelmében Magyarország kedvezményezettnek minősülő járásainak egyikéből érkezve 2022 szeptemberében iratkoztak be az intézmény valamely alapképzési, mesterképzési vagy osztatlan képzési, nappali tagozatos szakára.

A bírálatnál előnyt jelentett a közép- vagy felsőfokú nyelvvizsga, a korábban tanulmányi, szakmai versenyen elért eredmény, valamint az országos vagy nemzetközi szinten kiemelkedő sporttevékenység. A megadott határidőig 36 érvényes pályázat érkezett be. Közülük a bírálóbizottság 15 nyertest hirdetett, akik egyszeri 100 ezer forintos támogatásban részesültek.

Ez az ösztöndíjlehetőség a jövőben is megmarad, sőt a Széchenyi István Egyetem vezetésének döntése értelmében az elnyerhető összeg jelentősen emelkedik. Ötven sikeresen pályázó gólya a 2023–2024-es tanévben tíz hónapon keresztül havi százezer – azaz összesen egymillió – forintot kap. A pályázatra Komárom-Esztergom vármegyéből a Kisbéri járásban élő azon elsőéves hallgatók pályázhatnak majd idén ősszel, akik nyáron felvételt nyernek az intézménybe, és szeptemberben beiratkoznak.

– A Széchenyi István Egyetem hazánk egyik meghatározó tudásközpontjává vált az elmúlt években. Azt szeretnénk, hogy a jövőben még többen érkezzenek hozzánk tanulni az ország akár távolabbi részeiről, és szerezzenek a munkaerőpiacon rendkívül értékesnek számító diplomát. Ezt célozza a Gólya ösztöndíj is, amely nagy segítséget jelent az elsőévesek számára utazási és megélhetési költségeik fedezéséhez, valamint ahhoz, hogy minél inkább a tanulásra, sportolásra tudjanak koncentrálni – nyilatkozta dr. Filep Bálint, az egyetem elnöke.