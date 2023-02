A program középpontjában két helyi csoport támogatása állt, az 1997-ben alakult Eszterlánc néptánccsoport, valamint Lion Mazsorett Együttes. A jó hangulatú estet Popovics György, a vármegyei önkormányzat elnöke nyitotta meg, majd a település polgármestere, Farkas Lajos köszöntötte az egybegyűlteket. A helyi csoportok produkcióit követően, a pápai TREND zenekar szolgáltatta a talpalávalót.

A vármegyei önkormányzat Facebook-oldalán olvasható bejegyzésből kiderült az is, hogy a vármegyei önkormányzat által koordinált TOP Plusz programban elnyert 33 millió forintból, elkezdődhet a művelődési ház rekonstrukciója is.

Azt már korábban Farkas Lajos nyilatkozta lapunknak, hogy a művelődési ház padlója és a bejárati lépcsője is teljesen elhasználódott már. Szükséges lenne megfelelő légtechnikát is kialakítani. De a tervben van a buszvárok, buszöblök cseréje is, erre 23 millió forintot nyertek. Farkas Lajos hozzátette: a folyamatosan emelkedő építőanyagárak miatt nem lehet előre megjósolni, hogy a támogatások milyen munkálatokat fognak fedezni.