A közelmúltban megtartott évzárón beszámoltak a 2022-as esztendő rendezvényeiről, tájékoztatót tartottak a gyermek, illetve ifjúsági horgászok helyzetéről, valamint a horgászvizsgák számával kapcsolatban is.

Zoltai Dániel elmondta, hogy tavaly is megtartották a nagy hagyományokkal bíró versenyeket, melyek közül kiemelkedett a 96 órás Nagyhalfogó Horgászverseny, illetve a páros csónakos pergető verseny, amelyeken részvétel és fogás szempontjából is rekordok születtek. Előbbi megmérettetésen 16-17 kilogrammos amur és ponty is horogra akadt, melyeket a horgászok természetesen vissza is engedtek a vizekbe.

– Igyekszünk minél nagyobb szegmensét érinteni a versenyzésnek. Úgy gondolom, hogy ez a két rendezvény országos viszonylatban is igen egyedinek számít, a 96 órán át tartó megmérettetés ráadásul a halőreinket is új feladatok elé állította. Egyébként összesen kilenc halőrt foglalkoztunk, közülük négyen főállású kollégák, mind becsületesen, lelkiismeretesen végzik munkájukat. Az általuk alkotta csapat idén huszonkilenc induló közül nyolcadik helyen végzett az V. Országos Halőri Verseny és Szakmai Találkozón Szarvason – mondta.

A KEMHESZ tavaly rendezte meg a búbánatvölgyi Kerek-tavon az első éjszakai páros versenyt, mely a Neszmélynél megrendezett dunai feeder megmérettetéssel együtt nagy népszerűségnek örvendett. Utóbbin szép eredmények születtek, a versenyzők közül csupán néhánynak maradt üres a szákja.

– Újításként chipekkel szoktuk megjelölni a nagyobb halakat, így ha újra kifogják őket, akkor következtethetünk az életmódjukra és a vándorlásukra is – tette hozzá Zoltai Dániel.

A szövetség Kocson rendezte meg a megyei polgárőrök versenyét, ami az első mérföldköve volt a két szervezet közötti együttműködésnek. Úgy tudjuk, hogy a horgászok a halak védelme érdekében a komáromi vízi polgárőrökkel fűznék szorosabbra a viszonyt. A rendőrséggel is jó a kapcsolat, az egyenruhások október 13-án Kecskéden próbáltak szerencsét.

– A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatallal, illetve a Duna menti városokkal, Esztergom, Komárom, Lábatlan, Nyergesújfalu és Tát vezetésével is jó az együttműködés. A tatai önkormányzattal kötött megállapodás értelmében a KEMHESZ gondozza az Öreg-tavat is. Bencsik János, Czunyiné dr. Bertalan Judit és Erős Gábor országgyűlési képviselőkkel is folyamatosan egyeztetünk és mindannyian segítik a munkánkat – árulta el.

Küzdenek a kormoránok ellen A KEMHESZ elnöke elmondta, hogy nagy pusztításokat végeznek a kormoránok, azaz a kárókatonák, a madarak naponta a saját testsúlyuk 30-40 százalékát is elfogyasztják és gyakorlatilag nem válogatnak az idősebb, illetve fiatalabb, különböző fajú halak között sem. A klímaváltozás hatására jelent meg ez a madárfaj tömegesen hazánkban, hiszen télen a jégmentes vizeken hozzájutnak megfelelő élelemhez. A szövetség munkatársai rengeteg olyan idősebb pontyot találnak, amelyek a kormoránok által, fentről csapó mozdulattal okozta sérülésekben pusztultak el. A problémát tetézi, hogy van olyan folyószakasz, ahol a kárókatonák akár 300-400 példányból álló csapatokba rendeződve vadásznak a Dunán. A KEMHESZ rendelkezik gyérítési engedéllyel, így a kormoránállományt bizonyos mértékben csökkenthetik.

A tavalyi esztendőben részben saját forrásból, részben állami támogatásból is folytatódtak a haltelepítések. Schmidt-Kovács Bence szakmai igazgató beszámolójából kiderül, hogy e tekintetben is megdöntötték a korábbi rekordot, hiszen mintegy 21.487 kilogramm ponty, 1.500 kilogramm csuka, valamint kisebb mennyiségű balin, dévérkeszeg, fogas, süllő, harcsa, és menyhal került a Duna szőnyi és neszmélyi ágába, de az esztergomi Szénrakodónál is voltak telepítések. Egy nyertes pályázatnak köszönhetően a Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) 2600 kilogramm két nyaras ponty, illetve 3800 kilogramm három nyaras ponty telepítéséhez nyújtott támogatást a KEMHESZ-nek. A szövetség hosszú távú tudatos halgazdálkodásának, illetve a halászat megszűnésének eredményeként igen változatos és bőséges lett a dunai halállomány.

Zoltai Dániel tájékoztatása szerint a halőrök tavaly több mint nyolcvan alkalommal intézkedtek, legtöbbször jogosulatlan horgászat, darabszám és méretkorlátozás megsértése miatt kellett beavatkozniuk, de találkoztak olyan horgászokkal is, akik megsértették a fogási napló vezetési szabályait, vagy olyan halat tartottak meg, amelyet a tilalmi időszak miatt vissza kellett volna engedniük. Volt olyan is, hogy valaki az egyik közösségi oldalon árulta a Dunából kifogott példányt. Sosem volt annyi eljárás, mint 2022-ben, igaz, vélhetően nem az esetek száma nőtt, hanem a felderítés vált hatékonyabbá.

– Mindezek ellenére elmondhatjuk, hogy a horgásztársadalom kitett magáért, hiszen sokkal jobban odafigyelnek a környezetükre, a több napra kitelepülők sem hagynak maguk körül szemetet. Azt is tapasztaljuk, hogy a horgászok egymásra is hatással vannak és a hozzállásuknak köszönhetően tudatosabban vigyáznak a Dunára is – magyarázta.

A szövetség jó gazda módjára kezeli a rá bízott folyószakaszt és a kisebb vizeket is, emellett feladatai között szerepel a környezettudatosságra nevelés, illetve az utánpótlásképzés is. Utóbbi terén elévülhetetlen érdemeket szerzett Osvald Zsolt, a szövetség ügyvezető elnöke, illetve Schmidt-Kovács Bence szakmai igazgató is. Februártól gyakorlatilag november végéig folyamatosak a horgászvizsgák Esztergomban és Tatabányán, a sikeres felkészülést ismeretterjesztő, interaktív előadásokkal segítik. Tavaly több mint 700 fő tett sikeres vizsgát, mellyel a KEMHESZ dobogós a szövetségek rangsorában.

Emellett segítik a gyermeknapi horgászversenyeket is, tavaly létszámarányosan megyénkben pályázott a legtöbb egyesület erre a rendezvényre. Több helyszínen vannak horgász-szakkörök is, tagjaik az utánpótlás fontos bázisait jelentik. A szövetség nyári horgásztábort rendezett, valamint számtalan iskolában tartott előadásokat a természetről, a halak életéről és a horgászatról. Próbálnak minél több megyei csapatokat delegálni az országos megmérettetésekre: sikerekből nincs hiány, Nagy Hunor például utánpótlás válogatott, míg Csöregi Balázs és Sztahovits Péter a felnőttek között remekel.

Zoltai Dániel az idei esztendő kapcsán elmondta: az emberek 2023-ban több nehézségre is számíthatnak az életben, de úgy vélik, hogy sokan megtalálják a számításukat a horgászatban, mely kellő kikapcsolódást nyújt és mely révén könnyebben átlendülhetünk a nehéz időkön.